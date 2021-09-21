Хакеры вывели криптовалюту на $35 млн у DeFi-платформы Vee Finance

Децентрализованная платформа VEE Finance 20 сентября подверглась хакерской атаке. Злоумышленники вывели $35 млн — $26 млн в Ethereum и $9 млн в биткоинах. Компания порекомендовала пользователям приостановить пока все операции на платформе.

Неизвестные, по данным VEE Finance, получили доступ к смарт-контракту проекта. С третьей попытки им удалось вывести средства на один кошелек.

Представители платформы обратились к хакерам и предложили им вознаграждение за обнаруженный баг. Более подробной информации об этом пока не сообщается.

Платформу Vee Finance запустили 14 сентября, через несколько дней после этого разработчики заявили, что общий объем заблокированных средств на платформе превысил $300 млн.

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Фото: Unplash