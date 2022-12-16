На российском рынке осталось не более 30 тысяч новых иномарок — этого хватит на месяц продаж

На российском авторынке осталось не более 30 тысяч новых иномарок – этого хватит на один месяц продаж, оценили автодилеры. По их подсчетам, российский рынок автомобилей испытывает значительный дефицит, который составляет 1,1 млн машин.
На данный момент на складах российских автодилеров осталось не более 30 тысяч автомобилей иностранного производства, сообщили в Ассоциации российских автодилеров. По подсчетам экспертов, текущих запасов хватит на один месяц продаж, учитывая, что один автоцентр продает в среднем 30 машин в месяц.
Автомобилей популярных брендов среднего ценового сегмента, таких как Kia, Hyundai, Toyota, у автодилеров почти не осталось, отметили эксперты. По последним данным, в России продолжают работу всего 14 производителей автомобилей, 3 из которых – российские, 11 – китайские.
С начала 2022 года российский рынок покинули 45 брендов автомобилей. Производство в стране остановили Mazda, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и другие. Предприятия Renault и Nissan были переданы в государственную собственность.
Фото на обложке: Mikbiz /
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