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Rostic’s и KFC пожаловались на дефицит куриного мяса в России

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Управляющая компания «Юнирест» (бренды Rostic’s и KFC в России) столкнулась с нехваткой куриного мяса на российском рынке. Дефицит негативно сказывается на всей ресторанной индустрии страны. Проблему подтверждают заявления представителя Федерации рестораторов и отельеров России и цифры Росстата.

Rostic’s и KFC пожаловались на дефицит куриного мяса в России

«Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение», — цитирует РБК пресс-службу «Юнирест» по ленте «РИА Новостей».

Глава ФРиО Игорь Бухаров подтверждает текущие сложности: «У нас проблемы… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек».

Представитель федерации при этом настроен оптимистично, но его аргумент в пользу стабилизации ситуации звучит так: «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время».

Наличие проблемы подтверждают также цифры Росстата: за неделю с 3 по 9 октября, как свидетельствуют подсчеты организации, цен на мясо кур в России выросли на 1,26%. Это означает, что рост ускорился: на предшествующей неделе он был 1,01%.

Всего с начала года цены поднялись на 26%, а снижение объемов производства констатировал еще летом «Коммерсант», называя среди причин этого явления — птичий грипп в Подмосковье и падение показателей в граничащих с Украиной Воронежской и Курской областях.

Forbes тогда отмечал рекордные цены на куриное мясо: 197,9 руб. за 1 кг охлажденного и мороженого мяса (+6,4% за год).

Фото на обложке: Unsplash

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