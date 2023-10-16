Российский бизнес назвал дефицит кадров главным вызовом 2023 года. Риск потери ключевых сотрудников волнует предпринимателей больше, чем санкции, геополитическая ситуация и изменение конкуренции. Удержание команды в свою очередь стало главной целью бизнеса на текущий год, показало исследование.

Дефицит и текучесть кадров, а также выгорание и снижение мотивации сотрудников стали главными вызовами для предпринимательского сообщества России на 2023 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела консалтинговая компания RosExpert.

Проблематика нехватки кадров на рынке труда и удержания сотрудников в команде волнует 46% участников исследования, в то время как геополитическая ситуация и санкции – всего 23%. Изменение рыночной конкуренции считают главным вызовом текущего года 21% респондентов, на экономическую неопределенность указали 17% опрошенных.

Именно удержание сотрудников в команде и их развитие являются ключевыми задачами для 40% предпринимателей на текущий год, показало исследование. Вопросы финансов, роста прибыли и объема продаж стали главными задачами для 36% представителей бизнеса. В том, что их ключевой целью является выход на новые рынки и расширение присутствия бизнеса признались 28% респондентов.

RosExpert провела исследование среди 170 респондентов уровня руководителей бизнес-единиц и ключевых бизнес-функций.

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