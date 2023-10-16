Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский бизнес назвал дефицит кадров главным вызовом 2023 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский бизнес назвал дефицит кадров главным вызовом 2023 года. Риск потери ключевых сотрудников волнует предпринимателей больше, чем санкции, геополитическая ситуация и изменение конкуренции. Удержание команды в свою очередь стало главной целью бизнеса на текущий год, показало исследование.

Российский бизнес назвал дефицит кадров главным вызовом 2023 года

Дефицит и текучесть кадров, а также выгорание и снижение мотивации сотрудников стали главными вызовами для предпринимательского сообщества России на 2023 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела консалтинговая компания RosExpert.

Проблематика нехватки кадров на рынке труда и удержания сотрудников в команде волнует 46% участников исследования, в то время как геополитическая ситуация и санкции – всего 23%. Изменение рыночной конкуренции считают главным вызовом текущего года 21% респондентов, на экономическую неопределенность указали 17% опрошенных.

Именно удержание сотрудников в команде и их развитие являются ключевыми задачами для 40% предпринимателей на текущий год, показало исследование. Вопросы финансов, роста прибыли и объема продаж стали главными задачами для 36% представителей бизнеса. В том, что их ключевой целью является выход на новые рынки и расширение присутствия бизнеса признались 28% респондентов.

RosExpert провела исследование среди 170 респондентов уровня руководителей бизнес-единиц и ключевых бизнес-функций.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  2. 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
  3. 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  4. 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
  5. 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 октября 2023

GreenTech Startup Booster 2023

16 октября 2023

Yandex ML Prize

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ