Аудитория приложений для знакомств в России выросла до 10%

Месячная аудитория сервисов для знакомств в России выросла до 10%. До 19,5 млн выросли скачивания дейтинговых приложений. На фоне ухода из России иностранных Badoo и Tinder аудитория отечественных Mamba и «VK Знакомства» росла быстрее, но траты внутри приложений упали на треть, пишут «Ведомости» со ссылкой на Sensor Tower.
На третьем месте по итогам прошлого года оказался сервис LovePlanet — с долей 11%, затем идет, появившейся прошлым летом, Twinby — 3%, замыкает пяткрку лидеров Pure — 1%.
Сначала рост аудитории местных сервисов знакомств был связан с тем, что после ухода Badoo и отключения премиальных сервисов Tinder пользователи стали ставить все приложения подряд, чтобы найти альтернативу.
Замедление роста аудитории дейтинговых приложений – повсеместная проблема, говорит эксперт по бренд-маркетингу Диана Халилова. Она объясняет это как общеэкономическими, так и психологическими причинами. По ее мнению, пользователям может элементарно не хватать денег на свидания, а у зумеров есть тренд на то, чтобы меньше заниматься сексом.
Кроме того, Халилова считает, что также стоит учитывать рос популярности соцсетей и мессенджеров, с помощью которых люди также могут знакомиться и общаться друг с другом бе дейтинговых сервисов.
Фото на обложке: oatawa /
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