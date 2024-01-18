Россияне в конце 2023 года закупили рекордный объем долларов и евро

В декабре 2023 года россияне купили долларов и евро на 179 млрд рублей. Это почти на 10% больше покупок в ноябре. ЦБ объясняет такой спрос на иностранную валюту у граждан фактором сезонности — рождественскими и длительными новогодними праздниками.
Большую часть валюты — на 90,2 млрд рублей — россияне приобрели на валютном рынке, а через крупнейшие банки — на 88, 8 млрд рублей. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России, пишут «Ведомости».
Пиковыми месяцами, когда граждане активно приобретали иностранную валюту, стали март и октябрь – декабрь, следует из данных регулятора.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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