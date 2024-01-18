В декабре 2023 года россияне купили долларов и евро на 179 млрд рублей. Это почти на 10% больше покупок в ноябре. ЦБ объясняет такой спрос на иностранную валюту у граждан фактором сезонности — рождественскими и длительными новогодними праздниками.

Россияне в конце 2023 года закупили рекордный объем долларов и евро