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Россияне в конце 2023 года закупили рекордный объем долларов и евро

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В декабре 2023 года россияне купили долларов и евро на 179 млрд рублей. Это почти на 10% больше покупок в ноябре. ЦБ объясняет такой спрос на иностранную валюту у граждан фактором сезонности —  рождественскими и длительными новогодними праздниками.

Россияне в конце 2023 года закупили рекордный объем долларов и евро

Большую часть валюты — на 90,2 млрд рублей — россияне приобрели на валютном рынке, а через крупнейшие банки — на 88, 8 млрд рублей. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России, пишут «Ведомости».

Пиковыми месяцами, когда граждане активно приобретали иностранную валюту, стали март и октябрь – декабрь, следует из данных регулятора.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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