«Водородный» стартап украинского инженера привлек $20,5 млн для запуска декарбонизированной авиации

Стартап украинского инженера Пола Еременко (Павла Еременко) Universal Hydrogen привлек $20,5 млн в рамках финансирования серии A. Компания разрабатывает продукты для запуска водородной авиации.
Стартап планирует направить инвестиции на увеличение штата компании с 12 до 40 человек и развитие собственных технологий.
Universal Hydrogen занимается поиском решений для хранения водорода и комплектов для переоборудования коммерческих самолетов. Но, как отметил генеральный директор компании, они в сотрудничестве с Plug Power разрабатывают собственный «водородный» самолет на 19 посадочных мест, способный совершать перелеты на расстояние до 1200 км.
«Мы должны сделать первую кофеварку, иначе никому не будет нужны наши технологии, но мы не хотим заниматься производством кофеварок. Мы хотим, чтобы другие люди готовили кофе из наших капсул», – приводит слова Пола Еременко издание Techcrunch.
Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для транспортировки водорода в самолеты, оснащенные соответствующими топливными элементами.
Над созданием водородной авиации также работает британская ZeroAvia. В Airbus заявляли, что они тоже разрабатывают концепцию самолетов на водородном топливе.
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Фото на обложке: twitter.com/universal_h2
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