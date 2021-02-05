«Школа миллиардера» Forbes проведет мастер-класс на тему делегирования

9 февраля состоится открытый мастер-класс Елены Лондарь, руководителя проектов hh.ru, под названием «Принципы делегирования для лидеров». Мероприятие пройдет онлайн в рамках «Школы миллиардера» издания Forbes.

В прошлом Елена Лондарь управляла HR-отделами крупных компаний, сегодня является консультантом «Премии HR-бренд», а также руководит проектами hh.ru.

Спикер расскажет:

зачем нужно делегировать задачи;

в чем заключается проблема делегирования и почему так сложно начать;

как продуктивно передавать задачи другим членам команды.

Подробности и регистрация — на странице мероприятия.





Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /Shutterstock