«Школа миллиардера» Forbes проведет мастер-класс на тему делегирования

Евгения Хрисанфова
9 февраля состоится открытый мастер-класс Елены Лондарь, руководителя проектов hh.ru, под названием «Принципы делегирования для лидеров». Мероприятие пройдет онлайн в рамках «Школы миллиардера» издания Forbes.
«Школа миллиардера» Forbes проведет мастер-класс на тему делегированияЕвгения Хрисанфова
В прошлом Елена Лондарь управляла HR-отделами крупных компаний, сегодня является консультантом «Премии HR-бренд», а также руководит проектами hh.ru.
Спикер расскажет:
- зачем нужно делегировать задачи;
- в чем заключается проблема делегирования и почему так сложно начать;
- как продуктивно передавать задачи другим членам команды.
Подробности и регистрация — на странице мероприятия.
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /Shutterstock
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