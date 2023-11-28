Предприниматели смогут бесплатно разместить рекламу на машинах «Делимобиля»

Российский каршеринг «Делимобиль» решил поддержать локальных предпринимателей и запустил проект «Машины со смыслом». Представители бизнеса смогут бесплатно разместить свою рекламу на автомобилях компании. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

На старте проекта «Делимобиль» сам отобрал местные бренды в городах присутствия каршеринга, разработал для них креативную рекламу и разместил ее на своих машинах. Их можно встретить на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Бренды-участники первого этапа подарят пользователям каршеринга скидку на свою продукцию и разместят образцы в машинах со смыслом. Например, в Москве несколько случайных пользователей сервиса смогут найти чай от «Нитки» — хранителей русской традиции чая, в Питере — бальзам для губ от экологичного бренда Human Being cosmetics, в Екатеринбурге — ремесленное мыло от «Сверхмы».

Желающие поучаствовать в следующем этапе могут подать заявку на сайте проекта до 31 декабря 2023 года. «Делимобиль» проведет второй этап программы, если наберется достаточное количество заявок, и объявит участников в марте 2024 года.

Фото на обложке: «Делимобиль»