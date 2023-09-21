«Делимобиль» планирует купить 25 тыс. электромобилей «Атом» для каршеринга

«Делимобиль» заключил партнерское соглашение с АО «Кама», в рамках которого планирует закупить 25 тыс. электромобилей «Атом» для каршеринга. В них намерены интегрировать совместно разработанную систему, в которой можно сохранять персональные настройки пользователей.
АО «Кама» и «Делимобиль» подписали партнерское соглашение, в рамках которого сервис каршеринга купит 25 тыс. электромобилей «Атом». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе бренда «Атом».
«Кама» и «Делимобиль» совместно создадут цифровую платформу, которая позволит сохранять персональные данные пользователей каршеринга, например, положение кресел и зеркал, а также передавать на мультимедиа-экран информацию об аренде машины.
«Кама», созданная с инвестициями гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна, планирует выпускать электромобили на заводе «Москвич». Начало серийного производства намечено на 2025 год.
Фото на обложке: frantic00 /
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