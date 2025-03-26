Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Делимобиль» запустил поездки по межгороду

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Каршеринг «Делимобиль» запустил междугородние поездки, сообщила Русбейс пресс-служба компании. С тарифом «Межгород» пользователи смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий, стоимость поездки начинается от 3,5 тыс. рублей.
«Делимобиль» запустил поездки по межгороду
  1. Новости

«Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы. Ведь на «Делимобиле» можно перевезти больше багажа, чем на самолете, и добраться быстрее, чем на поезде», — заявил директор по стратегии и росту компании Андрей Крупнов.

На первом этапе тариф будет доступен по маршрутам туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Позже станут доступны маршруты Ростов-на-Дону – Сочи, Нижний Новгород – Казань, Казань – Уфа, Пермь – Екатеринбург, Казань – Самара, Самара – Уфа, Казань – Пермь, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Екатеринбург, Москва – Пермь, Москва – Самара.

В каждом городе будет доступно несколько десятков автомобилей. Среди доступных моделей: Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Toyota RAV4. В будущем автопарк будет расширяться новыми моделями и категориями, сообщили в «Делимобиле».

Там отметили, что топливо включено в тариф, но платные дороги со шлагбаумом пользователю придется оплачивает самостоятельно. Проезд по безбарьерным платным дорогам будет автоматически списываться с привязанной банковской карты по окончании поездки.

  • «Делимобиль» является крупнейшим каршеринговым сервисом в России, основанным в 2015 году. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми и Сочи, предоставляя услуги более чем 11 млн зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 31 тыс. автомобилей.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме