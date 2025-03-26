«Делимобиль» запустил поездки по межгороду

«Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы. Ведь на «Делимобиле» можно перевезти больше багажа, чем на самолете, и добраться быстрее, чем на поезде», — заявил директор по стратегии и росту компании Андрей Крупнов.

На первом этапе тариф будет доступен по маршрутам туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Позже станут доступны маршруты Ростов-на-Дону – Сочи, Нижний Новгород – Казань, Казань – Уфа, Пермь – Екатеринбург, Казань – Самара, Самара – Уфа, Казань – Пермь, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Екатеринбург, Москва – Пермь, Москва – Самара.

В каждом городе будет доступно несколько десятков автомобилей. Среди доступных моделей: Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Toyota RAV4. В будущем автопарк будет расширяться новыми моделями и категориями, сообщили в «Делимобиле».

Там отметили, что топливо включено в тариф, но платные дороги со шлагбаумом пользователю придется оплачивает самостоятельно. Проезд по безбарьерным платным дорогам будет автоматически списываться с привязанной банковской карты по окончании поездки.

«Делимобиль» является крупнейшим каршеринговым сервисом в России, основанным в 2015 году. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми и Сочи, предоставляя услуги более чем 11 млн зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 31 тыс. автомобилей.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM