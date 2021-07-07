«Делимобиль» вводит грузовой тариф

Российский сервис каршеринга в середине июля «Делимобиль» запустит грузовые тарифы в Новосибирске и Екатеринбурге. В автопарки этих городов добавят около 100 Ford Transit.

Директор по региональному развитию «Делимобиля» Виталий Петровский пояснил выбор точек количеством запросов на услугу. В будущем компания планирует наращивать автопарк и расширять географию услуги, сообщил «Коммерсантъ».

Тарифы на новую услугу в компании не раскрыли, но заверили, что они будут «лучше существующих».

«Делимобиль» станет вторым российским каршерингом с грузовым тарифом. Первым и единственным эту услугу в России запустил «Яндекс.Драйв» еще в 2018 году. Сейчас она доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тарифы зависят от ряда факторов, в том числе, например, стажа вождения, рейтинга и др.

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Фото: официальная страница «Делимобиль» в Facebook