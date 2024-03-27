«Делимобиль» начнет работать в Сочи

Каршеринг «Делимобиль» начинает работать в Сочи, со 2 апреля в курортном городе будут доступны 250 новых автомобилей для аренды. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В компании напомнили, что сервис присутствует уже в 10 российских городах, к которым теперь добавился Сочи. К концу апреля компания нарастит парк в Сочи до 500 машин.

Покрытие сервиса охватывает наиболее популярные направления и распространяется на значительные территории Большого Сочи. Арендовать и оставить авто можно в местности от Олимпийской деревни до Дагомыса.

Сервис будет работать в Красной Поляне, образовательном центре «Сириус», Эсто-Садке, Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, СкайПарке, в Сочи-центре, а также возле аэропорта.

На машинах «Делимобиля» также можно доехать до Ростова-на-Дону, однако для завершения аренды придется вернуться в Сочи. В городе действуют стандартные тарифы компании. Машину можно арендовать с оплатой поминутно, также можно выбрать фиксированный тариф. Для длительных поездок действуют тарифы «Часы» и «Дни».

В настоящее время из сервисов каршеринга в Сочи работает «Яндекс.Драйв». Компания зашла в город еще в 2020 году. Ранее «Яндекс. Драйв» объявил о возвращении в Казань после двухлетнего перерыва. В Казани также работает «Делимобиль».

Фото на обложке: Evgenia Voynarovskaya / Shutterstock