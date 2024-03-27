«Делимобиль» начнет работать в Сочи

Каршеринг «Делимобиль» начинает работать в Сочи, со 2 апреля в курортном городе будут доступны 250 новых автомобилей для аренды. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В компании напомнили, что сервис присутствует уже в 10 российских городах, к которым теперь добавился Сочи. К концу апреля компания нарастит парк в Сочи до 500 машин.
Покрытие сервиса охватывает наиболее популярные направления и распространяется на значительные территории Большого Сочи. Арендовать и оставить авто можно в местности от Олимпийской деревни до Дагомыса.
Сервис будет работать в Красной Поляне, образовательном центре «Сириус», Эсто-Садке, Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, СкайПарке, в Сочи-центре, а также возле аэропорта.
На машинах «Делимобиля» также можно доехать до Ростова-на-Дону, однако для завершения аренды придется вернуться в Сочи. В городе действуют стандартные тарифы компании. Машину можно арендовать с оплатой поминутно, также можно выбрать фиксированный тариф. Для длительных поездок действуют тарифы «Часы» и «Дни».
В настоящее время из сервисов каршеринга в Сочи работает «Яндекс.Драйв». Компания зашла в город еще в 2020 году. Ранее «Яндекс. Драйв» объявил о возвращении в Казань после двухлетнего перерыва. В Казани также работает «Делимобиль».
Фото на обложке: Evgenia Voynarovskaya /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 2 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
- 3 «Яндекс Go», Whoosh, «Юрент» обновили электросамокаты и правила их использования к началу нового сезона
- 4 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 5 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024