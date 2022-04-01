Правительство обяжет российские компании провести делистинг расписок с зарубежных бирж

Правительство решило провести делистинг иностранных депозитарных расписок российских компаний с зарубежных фондовых бирж, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Для этого акционеры, имеющие иностранные расписки, получат право конвертировать их в акции на российских фондовых рынках.
По словам Решетникова, в правительстве принято решение по делистингу.
«Иными словами, те компании, у которых были депозитарные расписки на западных финансовых рынках, — теперь их акционеры обязаны вернуться домой. В какой это форме будет происходить: теперь акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, которые обращаются на наших фондовых рынках», — передает ТАСС слова Решетникова
Министр напомнил, что само появление депозитарных расписок относится к периоду становления отечественного финансового рынка. «Тогда наши акции, акции наших крупнейших эмитентов - а это и "Газпром", и "Роснефть", и "Аэрофлот", и Сбербанк, и многие другие — отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки. И эти расписки уже торговались», — пояснил он.
По мнению Решетникова, сейчас, когда разница в котировках может составлять десятки раз в России и за рубежом, нецелесообразно их котировать на иностранных площадках. «Поэтому наши российские акции, российские эмитенты, если не будет принято правительством иного решения, обязаны будут вернуться сюда», — добавил он.
О том, что Минэк прорабатывает механизм проведения делистинга депозитарных расписок компаний России с зарубежных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, стало известно 29 марта 2022 года. Идея появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских компаний на Лондонской фондовой бирже на фоне новостей о санкциях в отношении РФ.
Фото на обложке: katjen /
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