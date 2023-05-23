Сеть медицинских клиник «Мать и дитя» проведет делистинг с Лондонской биржи

Сеть клиник «Мать и дитя» проведет делистинг с Лондонской фодновой биржи. Последним торговым днем станет 21 июня, после чего торги продолжатся на Мосбирже.
MD Medical Group, которая развивает сеть медицинских клиник «Мать и дитя», объяснила такое решение «длительной приостановкой торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже».
Группа направила соответствующий запрос в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также заявление на LSE об отмене допуска расписок к торгам на основном рынке площадки.
Торги бумагами группы продолжатся на Московской бирже с 22 июня.
«Права держателей GDR по данной ценной бумаге сохраняются в полном объеме», — говорится в сообщении организации.
По собственным данным, 67,9% акций компании владеет основатель Марк Курцер через MD Medical Holding Limited. Еще 32,1% находятся в свободном обращении.
Первичное размещение акций управляющей компании сети MD Medical Group на Лондонской бирже состоялось в 2012 году. На Московской бирже GDR торгуются с 2020 года.
«Мать и дитя» попала в рейтинг Forbes «20 крупнейших медицинский компаний — 2022» и заняла в нем третье место с выручкой в 22,25 млрд рублей.
Фото на обложке: Tobias Steinert /
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