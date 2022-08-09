Бизнесу предлагают разделить риски заморозки счетов в «токсичной» валюте

Пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что предусмотренный новым указом президента временный порядок исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, коснется только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Указ №529 разрешает кредитным организациям приостанавливать операции в валюте и замораживать соответствующие счета предпринимателей в случае попадания банков под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по валютным вкладам и счетам.
При этом бизнесу предлагается разделить все риски с кредитными организациями, которые уже сейчас делают все возможное, чтобы стимулировать предпринимателей хранить средства в рублях или в «дружественных» валютах (и указ создает для этого дополнительные стимулы).
Если же компания или ИП решают оставить счета в «токсичных» валютах, они должны быть готовы к возможному повороту дел.
«Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. <…> Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», - цитирует пресс-службу Центробанка «Интерфакс».
Следует отметить, что указ будет касаться только «новых» денег: «речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа».
Фото на обложке: Towfiqu barbhuiya / Unsplash
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