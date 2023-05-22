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В 2022 году российский курьерский рынок вырос почти на 25%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем составил 1,7 трлн рублей. Почти 50% онлайн-продаж пришлись на маркетплейсы, а доставка продуктов из супермаркетов выросла за год на 66%.

В 2022 году российский курьерский рынок вырос почти на 25%

На доставку товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов пришлось 788 млрд рублей. Еще 520 млрд рублей – это доставка продуктов (e-grocery). Рынок доставки готовых блюд из ресторанов вырос на 25% и составил 222 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные РАЭК

По данным ассоциации, всего в России на рынке доставки работает свыше 1,7 тыс. компаний, однако треть из них оказывают услуги только в Москве, а половина работает в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Екатеринбурге.

Cегмент будет показывать уверенный рост и в будущем, в частности за счет укоренившейся привычки пользователей к быстрой доставке продуктов «до двери», предположили эксперты.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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