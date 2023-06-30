Каждый курьер желает получать премию до 25 тыс. рублей за ношение формы — исследование

В 2023 году число работников сферы доставки в России превысило 1 млн человек. Каждый второй курьер-партнер популярной компании хотел бы получать премию до 25 тыс. рублей в месяц за ношение брендированной формы. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Консоль.Про», с результатами которого ознакомился RB.RU.

52% курьеров редпочитают работать с популярными брендами доставки или ритейлерами, а для 17% важно не ассоциироваться с недобросовестной компанией. 77% носили ранее или носят брендированную форму.

Каждому второму хватило бы 20% от месячного дохода. Почти треть доставщиков назвали справедливым размер заработной платы для курьера в крупных российских городах в диапазоне от 90 тыс. до 120 тыс. рублей. Еще четверть курьеров убеждены, что их труд должен приносить свыше 120 тыс. рублей ежемесячно.

В качестве альтернативного вознаграждения за ношение брендированной формы, 21% респондентов устроили бы бонусы и льготы от компании-партнера — например, скидки на продукцию, услуги или товары партнеров компании.

Еще 9% курьеров, работающий в статусе самозанятого в РФ, отметили, что ему не хватает признания со стороны компании, чей бренд ему приходится представлять.

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