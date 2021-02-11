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Для ускорения доставки: Delivery Club запустил доставку из дарксторов «ВкусВилла»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Cервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «ВкусВилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера — специальных складов, работающих только на доставку. Партнерство позволит Delivery Club сократить время ожидания заказа клиентом. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса доставки.

Для ускорения доставки: Delivery Club запустил доставку из дарксторов «ВкусВилла»

Отмечается, что ассортимент дарксторов «ВкусВилла» более чем в 2 раза превышает ассортимент обычного магазина сети. Пользователям сервиса доступно около 5 тысяч товаров, включая те, которые не представлены в рознице. Исключение составляют алкоголь, табачная продукция и пиротехника. 

«Открытие первых дарксторов позволило нам не только предложить покупателям максимально возможный ассортимент магазинов “ВкусВилл”, но и добавить туда новые товары, которых нет в наших магазинах. Это товары от известных брендов и полное замороженное меню от "ВкусВиллАйс"», — рассказали во «ВкусВилле». 

Для «ВкусВилла» это первый опыт доставки из дарксторов курьерами стороннего сервиса. На первом этапе сервис доступен пользователям в районе станции метро Киевская в Москве. Там расположен даркстор ритейлера.

Минимальной суммы заказа нет. Стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем она больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной.

Фото: «ВкусВилл»

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