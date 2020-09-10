Delivery Club удвоил количество ресторанов–партнеров за полгода

Сервис доставки еды Delivery Club за полгода удвоил количество подключенных к платформе ресторанов. На начало сентября 2020 года с Delivery Club работают 30,5 тысяч ресторанов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Как отметили в пресс-службе Delivery Club, на рост количества ресторанов-партнеров в основном повлияло изменение модели поведения пользователей. Доставка становится для пользователей ежедневным инструментом экономии времени, считают представители сервиса.

Кроме того, рост рынка доставки стимулировали пандемия, во время которой действовал режим самоизоляции. При этом в Delivery Club отметили, что в июне–августе к платформе подключилось в два раза больше, чем во время пандемии

Кроме ресторанов к платформе подключены 1200 продовольственных магазинов и dark stores. Delivery Club развивает доставку продуктов и товаров первой необходимости вместе с ритейлерами «Магнит», «ВкусВилл» и «Верный», а также сервисами «Сбермаркет», «Самокат» и «Быстроном».

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