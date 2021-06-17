Java, python-разработчик или дизайнер: Курьеры Delivery Club смогут бесплатно освоить новую профессию

Delivery Club и Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки не менее трёх месяцев. 150 сотрудников смогут бесплатно пройти обучение новым для себя и востребованным на рынке специальностям. К примеру, Java, Python-разработчик или веб-дизайнер.

Курьеры Delivery Club смогут выбрать одну из двенадцати специальностей в таких сферах как программирование, маркетинг, управление и дизайн. К примеру, Java и Python-разработчик, тестировщик, веб-дизайнеры и другие. Помимо классических специальностей в программу образовательных грантов были включены две специальности из области киберспорта: моделирование 3D-персонажей и киберспортивный комментатор.

После прошедшего среди курьеров чемпионата по компьютерным играм, интерес к этой теме вырос ещё сильнее, поэтому Delivery Club и Skillbox решили дать возможность глубже в неё погрузиться.

«С помощью этого проекта мы хотим показать всем, не только курьерам, возможности дополнительного образования. И, конечно, для нас важно формировать правильное отношение к труду курьера. Сейчас это самый доступный способ подработки, который может пригодиться как тем, кто только начинает свою карьеру, так и тем, кто хочет ее перезапустить», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Сразу после обучения курьеры получают возможность трудоустроиться по новой специальности. Специалисты Центра карьеры Skillbox помогут им составить резюме, подберут вакансии и организуют собеседования.

Отправить заявку необходимо на сайте https://доставказнаний.рф, для этого нужно выбрать специальность, написать мотивационное письмо и пройти онлайн-опрос. Приём заявок продлится до 15 июля.

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Фото: пресс-центр Delivery Club