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Delivery Club будет доставлять лекарства ночью за полчаса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. Услуга пока доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Время доставки заказа не превышает 30 минут. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Delivery Club будет доставлять лекарства ночью за полчаса

К сервису подключено свыше 80 аптек. В ассортименте более 10 тыс. наименований, в том числе безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары.

Для заказа пользователю нужно перейти в раздел «Аптеки» внутри приложения, выбрать доступное учреждение, собрать корзину и оплатить заказ.

Ночная доставка осуществляется до трех часов ночи в зависимости от района. Позднее компания планирует расширить географию новой услуги. 

По итогам 2021 года выручка Delivery Club составила 16,2 млрд рублей, что на 60% больше 2020 года. К сервису подключено свыше 53 тыс. партнеров более чем в 300 городах России.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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