Delivery Club будет доставлять лекарства ночью за полчаса

Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. Услуга пока доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Время доставки заказа не превышает 30 минут. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
К сервису подключено свыше 80 аптек. В ассортименте более 10 тыс. наименований, в том числе безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары.
Для заказа пользователю нужно перейти в раздел «Аптеки» внутри приложения, выбрать доступное учреждение, собрать корзину и оплатить заказ.
Ночная доставка осуществляется до трех часов ночи в зависимости от района. Позднее компания планирует расширить географию новой услуги.
Фото на обложке: Primakov /
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31 июля 2022
31 июля 2022