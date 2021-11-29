Delivery Club попросил бизнес не выгонять курьеров из магазинов и ресторанов зимой

Операционный директор сервиса доставки Delivery Club Артем Ишонин обратился к бизнес-сообществу с просьбой пересмотреть отношение к курьерам в зимнее время.
Письмо с просьбой не выгонять сотрудников компании из теплых помещений на улицу в мороз топ-менеджер направил в Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО), Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Российский совет торговых центров (РСТЦ), сообщили RB.RU в сервисе доставки.
Ежедневно курьеры Delivery Club выполняют до 300 тысяч доставок. Сотрудники доставки вынужденно находятся внутри ресторанов, кафе, торговых центров и магазинов в ожидании сбора заказов.
Ишонин отметил, что ситуации, когда курьеров выгонят на улицу, носят исключительный характер, но в последнее время инциденты участились.
— Просим поспособствовать более лояльному отношению персонала к курьерам. Внутри помещения курьер находится по объективным причинам – ждет, когда сотрудники соберут заказ. Надеемся, что курьеры смогут дождаться заказов в тепле, — попросил бизнес-сообщество Ишонин.
В настоящее время сервис Delivery Club работает 150 городах. Ежемесячно курьеры службы доставки выполняют 8 млн заказов. За 9 месяцев 2021 года выручка Delivery Club достигла 10,8 млрд рублей, что на 8% больше, чем за весь 2020 год (10 млрд рублей). Активно работающий в сервисе курьер в месяц зарабатывает в среднем 63 тысячи рублей.
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Фото на обложке: Delivery Club
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