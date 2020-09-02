В Delivery Club появилась доставка продуктов от «СберМаркета»

В Delivery Club появилась доставка продуктов и товаров первой необходимости от «СберМаркета». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды.

Партнерство построено по модели маркетплейса: доставку продуктов будут выполнять курьеры «СберМаркета». Пока услуга доступна только москвичам, заказ можно сделать из гипермаркетов METRO. В ассортименте — 20 тысяч наименований.

Стоимость сборки и доставки заказа: 98 рублей за первый заказ, от 158 рублей за все последующие.

В дальнейшем партнеры рассчитывают увеличить количество городов, в которых будет доступна услуга. Также в приложении Delivery Club появятся другие торговые сети, сотрудничающие со «СберМаркетом». Сейчас сервис доставки продуктов работает с 40 ритейлерами, в том числе «Ашаном» и «Лентой».

Delivery Club и «СберМаркет» входят в O2O-платформу (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую развивают Сбербанк и Mail.ru Group. По собственным данным сервиса, выручка Delivery Club по итогам 2019 года составила 4,46 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2020 года — 4,32 млрд рублей.

«СберМаркет» появился на базе онлайн-сервиса доставки Instamart. Сервис работает в 83 регионах России.

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