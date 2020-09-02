Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Delivery Club появилась доставка продуктов от «СберМаркета»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В Delivery Club появилась доставка продуктов и товаров первой необходимости от «СберМаркета». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды. 

В Delivery Club появилась доставка продуктов от «СберМаркета»

Партнерство построено по модели маркетплейса: доставку продуктов будут выполнять курьеры «СберМаркета». Пока услуга доступна только москвичам, заказ можно сделать из гипермаркетов METRO. В ассортименте — 20 тысяч наименований. 

Стоимость сборки и доставки заказа: 98 рублей за первый заказ, от 158 рублей за все последующие. 

В дальнейшем партнеры рассчитывают увеличить количество городов, в которых будет доступна услуга. Также в приложении Delivery Club появятся другие торговые сети, сотрудничающие со «СберМаркетом». Сейчас сервис доставки продуктов работает с 40 ритейлерами, в том числе «Ашаном» и «Лентой». 

Delivery Club и «СберМаркет» входят в O2O-платформу (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую развивают Сбербанк и Mail.ru Group. По собственным данным сервиса, выручка Delivery Club по итогам 2019 года составила 4,46 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2020 года — 4,32 млрд рублей. 

«СберМаркет» появился на базе онлайн-сервиса доставки Instamart. Сервис работает в 83 регионах России.

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

02 сентября 2020

Детский технопарк "Вертикальный взлет"

04 сентября 2020

Rusbase Young Awards

06 сентября 2020

Отбор в Бизнес-инкубатор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма