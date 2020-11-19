Delivery Club запустил доставку наборов для приготовления еды

Сервис доставки еды Delivery Club впервые запустил доставку наборов для приготовления еды. Первым партнером направления стал сервис Elementaree. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Delivery Club.

На данный момент опция доступна только в Москве. При заказе до 16:00 доставка будет осуществлена на следующий день.

Пользователи Delivery Club могут заказать сеты из 5 ужинов. Их стоимость составляет от 2740 до 4500 рублей.

В Delivery Club рассказали, что агрегатор движется в сторону создания универсального помощника в любых вопросах, связанных с едой. Направление конструкторов еды будет расширяться.

«По данным нашего аналитического центра, все больше наших клиентов предпочитает заказывать здоровую пищу или готовить ее самостоятельно. Теперь наши пользователи могут заказать набор высококачественных продуктов и за 15 минут приготовить блюдо», — пояснили в компании.

Также отмечается, что Elementaree является четвертым крупнейшим игроком на российском рынке продуктовых наборов. Для сервиса это первый опыт работы с агрегатором доставки еды.

«В этом году сервис Elementaree увеличил продажи более чем в два раза. В партнерстве с Delivery Club мы видим отличную перспективу ещё больше нарастить базу клиентов и познакомить с нашим сервисом их огромную аудиторию», — комментирует основательница Elementaree Ольга Зиновьева.

Ранее в этом месяце Delivery Club сообщил о расширении направления доставки продуктов питания и начале сотрудничества с локальными продуктовыми магазинами и лавками.

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