Delivery Club запустил подписку на бесплатную доставку еды

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery Pro. Первый месяц для всех пользователей она будет бесплатной, затем при оформлении до конца этого года ее стоимость составит 99 рублей в месяц. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Подписка уже доступна в приложении некоторых пользователей, остальные увидят интерфейс в скором времени. Delivery Pro позволяет получить:

бесплатную доставку курьерами Delivery Club заказов стоимостью от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек, доставка для владельцев подписки будет бесплатной в том числе в периоды повышенного спроса;

скидку 30% для заказов навынос из любых ресторанов

скидку 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимостью от 999 рублей;

скидку 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке;

количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено.

В компании заявили, что это первый подобный опыт сервиса доставки за всю его историю существования, который точно сыграет большую роль для всей фудтех отрасли.

По собственным данным Delivery Club, сервис выполняет свыше 8 млн заказов ежемесячно. По итогам 2020 года выручка сервиса составила 10 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. По итогам трех кварталов 2021 выручка уже превысила результат всего прошлого года и составила 10,8 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Delivery Club