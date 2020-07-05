Delivery Club доставит товары из «Связного»

Сервис доставки еды Delivery Club стал партнером компании «Связной». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сотового ритейлера.

Delivery Club запускает экспресс-доставку товаров из интернет-магазина «Связной». По словам партнеров, время доставки техники не будет отличаться от времени доставки блюд из ресторана и составит от получаса.

Выбрать опцию экспресс-доставки можно будет при оформлении заказа в интернет-магазине и мобильном приложении ритейлера. При заказе дороже 1 тысячи рублей доставка будет бесплатной.

Сервис доступен для жителей 12 районов Москвы, в ближайшее время к доставке с помощью Delivery Club подключится весь город. В планах партнеров — расширение географии и подключение к логистической службе магазинов «Связной» во всех городах работы собственной логистики Delivery Club. Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 килограммов.

Для Delivery Club это первый опыт работы с партнерами в формате исключительно логистического сервиса.

«С этого проекта начинается трансформация логистической службы Delivery Club: она расширит пул партнеров за счет непродовольственных компаний. Мы видим в таких проектах и большой плюс для курьеров, которые смогут выполнять больше заказов и больше зарабатывать», — отметил операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Фото на обложке: «Связной»