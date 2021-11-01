Клиенты Delivery Club смогут оставлять безналичные чаевые ресторанам

Delivery Club добавил опцию поддержки заведений общественного питания рублем. Каждый клиент сервиса может оставить в приложении безналичные чаевые ресторану. Самим ресторанам для того, чтобы получать чаевые, нужно подключиться к программе в приложении Vendor App.

В приложении Delivery Club появилась опция «Поддержите ресторан» – эта кнопка находится в карточке ресторана. С ее помощью каждый клиент сервиса может оставить безналичные чаевые любимому заведению. Сумма чаевых может быть любой, отметили в Delivery Club.

Если ресторан ранее подключил опцию безналичных чаевых официантам, то дополнительных действия для подключения опцией не потребуется. Остальным, кто пожелает получать поддержку от клиентов, следует оставить заявку на подключение опции в приложении Vendor App, через которое заведение получает заказы.

«Мы хотим напомнить об этом всем, у кого есть любимые рестораны, и пожелать отрасли как можно скорее вернуться к нормальной жизни», – отметили в пресс-службе Delivery Club.

С каждой транзакции по выводу средств будет взиматься комиссия в размере 1 рубля, уточнили в сервисе.

В «Яндекс.Еде» аналогичную опцию добавили в июне 2020 года, сообщили в сервисе. Там уточнили, что комиссия с транзакций отсутствует. По данным сервиса, в период ограничений пользователи оставляют ресторанам чаевые в два раза чаще, чем в других случаях.

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