«Самокат» протестирует доставку продуктов дронами

«Самокат» собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами в первом квартале 2025 года. Полеты будут проводиться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Аэрокурьеры будут доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. Если адрес клиента находится в зоне тестирования, то он сможет в приложении выбрать доставку в ближайший постамат. Время доставки составит до 30 минут, а забрать заказ нужно в течение трех часов.

Вес заказа ограничат 5 кг, а в ассортименте будут товары, которые не требуют особых условий хранения. Например, дроном можно доставить лимонад, упаковку дрипов и снеки, рассказали в компании.

Сейчас «Самокат» выбирает транспортные коридоры и обсуждает, как сочетать доставку с наземным городским трафиком и логистикой. В планах — приблизить ее к местам, где потребителям было бы удобно получать заказы.

В России некоторые компании уже использовали аэродоставку. В 2014 году технологию тестировала «Додо пицца». В 2021-м Wildberries проводил тестирование доставки дронами в труднодоступные регионы. С беспилотным перемещением посылок в ряде труднодоступных регионов экспериментирует «Почта России». Минэкономразвития в январе решило продлить этот эксперимент на три года.

«Самокат» может начать с беспилотной доставки бакалеи, консервов, снеков и напитков, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Потенциально аэродоставка может занять несколько десятков процентов от общего объема российского рынка доставки продуктов, допускает Николай Ряшин, генеральный директор «Русдронопорта» (с ним «Самокат» ведет переговоры о доставке грузов дронами). Но это пока не замена курьеру в центре города, который довезет груз на расстояние в несколько километров за 100–150 рублей, добавляет эксперт.

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