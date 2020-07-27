Курьеры рассказали о необычных ситуациях на работе

Курьеры экспресс-доставки «Самокат» рассказали, какие странные ситуации с ними случались во время работы. Так, каждый девятый курьер доставлял заказ для знаменитости, и столько же сотрудников доставки получали приглашение зайти в гости к столу. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Самоката».

«Самокат» провел опрос среди 2,5 тысяч своих курьеров в Москве и Санкт-Петербурге. Выяснилось, что 41% сотрудников несколько раз в месяц получает дополнительно вознаграждение за быструю доставку. Самая популярная сумма чаевых — от 100 до 300 рублей. Щедрые чаевые более 1 тысячи рублей получали только 3% опрошенных.

Более половины курьеров во время работы сталкивались с необычными ситуациями. Например, 75% доставщиков признались, что хотя бы раз у них принимал заказ человек в нижнем белье. Треть курьеров стали свидетелями ДПТ, пожара и других происшествий.

«В 23:45 приходит заказ. Я еду на него, звоню в домофон и слышу, что мужчина говорит что-то про ключи. Поднимаюсь на этаж и вижу, что ключи висят на двери, а мужчина просит открыть дверь. Оказалось, что он заказал доставку для того, чтобы ему открыли дверь. Как так получилось, он не рассказал», — рассказывает курьер Арман Назарян.

Треть курьеров «Самоката» рассказали, что знают некоторых клиентов сервиса по имени. Каждый пятый доставщик в процессе работы нашел друзей. 4% респондентов сумели завести романтические отношения. Встреча с селебрити — тоже нередкое событие среди курьеров. С ними сталкивались 11% опрошенных.