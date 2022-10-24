С января по август продажи американских ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%. Значительное сокращение продаж этих вендоров подтвердили представители «Марвел-дистрибуция», «М.видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».

Продажи ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%