Продажи ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%

С января по август продажи американских ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%. Значительное сокращение продаж этих вендоров подтвердили представители «Марвел-дистрибуция», «М.видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».
При этом количество проданных китайских ноутбуков на фоне ухода с российского рынка конкурентов с января заметно выросло, пишут «Ведомости».
Всего за первые восемь месяцев 2022 года ритейлеры продали 1,9 млн ноутбуков. При этом в августе реализовали лишь 178,7 тыс. устройств, что на 43% меньше, чем в январе 2022 года.В лидерах этого периода по продажам — американская HP, несмотря на сильное падение ее доля составила 21%. Летом компания заявила, что полностью выведет бизнес из России и Белоруссии.
Затем следуют китайские Lenovo (18%), Acer (13%), Asus (12%) и американская Apple (8%). Доля рынка Huawei и Honor по итогам восьми месяцев составила 7 и 6% соответственно. Представитель «Марвел-дистрибуции» сообщил, что в начале года были «очень большие» поставки HP и Lenovo и у дистрибуторов до сих пор остается некоторое количество устройств.
В том, что многие ушедшие из России бренды по-прежнему в топе продаж, нет ничего удивительного: сказываются запасы, которые были на внутреннем рынке, и параллельный импорт, отметили эксперты.
На падение продаж повлияло сокращение расходов на замену оборудования, сокращение складских запасов, массовый отъезд IT-специалистов.
Фото на обложке: Unsplash
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