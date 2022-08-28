Dell заявила об остановке работы в России

Крупнейший поставщик серверов Dell Technologies окончательно уходит из России. По словам представителя компании Майка Сименаса, американская корпорация в середине августа прекратила все операции в стране и закрыла офисы.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России, — приводит слова Сименаса Reuters. — Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукты в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины в дополнение к уже введенному эмбарго Крыму».

Ранее на этой неделе об уходе Dell с российского рынка сообщило издание CNews. Как сообщили порталу источники на рынке дистрибуции, компания закрывает офис продаж в Москве, в котором работали около 50 человек, и офис разработок в Санкт-Петербурге, где трудились порядка 400 специалистов.

Отмечается, работников увольняют по соглашению сторон, выплачивая им по восемь–девять окладов. Кроме того, некоторым сотрудникам бесплатно отдают технику, выплачивают премию или оставляют ДМС на семью до конца года.

На фоне новостей об уходе Dell замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал, что «большинство» работников американского производителя уже получили предложения о работе от российских компаний «с конкурентной оплатой».

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