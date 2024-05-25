Акции Dell достигли рекордной цены на фоне роста числа разработчиков генеративного ИИ

Акции Dell Technologies достигли рекордной стоимости на фоне роста числа компаний, работающих над приложениями генеративного искусственного интеллекта.
Популярность новой ИИ-технологии дала позитивный импульс ценным бумагам Dell, которая недавно выпустила персональные компьютеры, ориентированные на искусственный интеллект, и более мощные серверы в сотрудничестве с Nvidia, напоминает агентство Reuters.
Акции Dell выросли на 6% до $162,82 к вечеру пятницы и привели к увеличению рыночной стоимости компании на $6,6 млрд. С начала года бумаги фирмы выросли более чем вдвое.
Фото на обложке: Unsplash
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