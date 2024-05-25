Акции Dell достигли рекордной цены на фоне роста числа разработчиков генеративного ИИ

Популярность новой ИИ-технологии дала позитивный импульс ценным бумагам Dell, которая недавно выпустила персональные компьютеры, ориентированные на искусственный интеллект, и более мощные серверы в сотрудничестве с Nvidia, напоминает агентство Reuters.

Акции Dell выросли на 6% до $162,82 к вечеру пятницы и привели к увеличению рыночной стоимости компании на $6,6 млрд. С начала года бумаги фирмы выросли более чем вдвое.

Бум ИИ способствует росту акций и других компаний: Nvidia (+1%), Qualcomm (+4%), Arm Holdings (+2,3%), C3.ai (+0,6%) и Palantir Technologies (+1,6%).

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