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СМИ: Генпрокуратура РФ нашла основания для прекращения дела против Nginx

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

У генеральной прокуратуры РФ есть основания для прекращения уголовного дела против IT-компании Nginx. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

СМИ: Генпрокуратура РФ нашла основания для прекращения дела против Nginx

Гринь направил письмо в ответ на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. В феврале депутат попросил генпрокуратуру запросить у МВД материалы уголовного дела против Nginx и проверить наличие оснований для его возбуждения.

В письме генпрокуратуры сообщается, что аргументы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились.

По информации газеты, ведомство поручило прокурору Москвы устранить нарушения и поставить вопрос о прекращении дела.

Адвокат Сысоева подтвердила, что сооснователь Nginx получил такое же письмо. 

В декабре прошлого года в офисе Nginx в Москве прошли обыски. Основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова допросила полиция. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению кипрской компании Lynwood Investments, которая представляла интересы Rambler Group. 

Игорь Сысоев в начале 2000-х работал сисадмином в Rambler. Параллельно он разрабатывал Nginx — веб-сервер с открытым кодом. Rambler посчитал Nginx служебной разработкой и заявила об  исключительных правах на программное обеспечение стартапа.

В поддержку Nginx выступили «Яндекс», «ВКонтакте», Ozon и другие крупные интернет-компании России. 

На прошлой неделе Rambler попросил следователей исключить его из списка потерпевших. Также холдинг расторг отношения с Lynwood Investments. Однако у кипрской компании осталось право вести дело от своего имени.

Фото: wk1003mike / Shutterstock

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