Сферы аренды и лизинга стали лидерами по приросту регистраций бизнеса в России летом 2023 года. Среди регионов наибольшее число новых ООО и ИП появилось в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.
Наибольшее количество регистраций бизнеса в России в период с июня по август 2023 года пришлось на сферы лизинга и аренды. На них пришлось 65% роста новых регистраций по отношению к лету 2022 года, сообщили в «Деловой среде» (“дочка” Сбербанка).
В топ-3 сфер по числу новых регистраций также вошли пассажирские и грузоперевозки (+62%), реклама (+61%).
«Лидерами по количеству зарегистрированных бизнесов в июне-августе 2023 года стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область», – отметил и.о. гендиректора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.
На людей в возрасте от 26 до 35 лет пришлось 28% новых регистраций, на людей в возрасте от 36 до 45 лет – 31%. Нижегородская область стала самым «молодым» регионом – там доля предпринимателей младше 26 лет составила 19%.
Для исследования аналитики проанализировали около 40 тыс. ИП и ООО, открытых с помощью сервиса регистрации бизнеса «Деловой среды».
Фото на обложке: CrizzyStudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названы города России, где больше всего ненавидят начальников — исследование
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
08 сентября 2023
09 сентября 2023
10 сентября 2023