Сферы аренды и лизинга стали лидерами по приросту регистраций бизнеса в России летом 2023 года. Среди регионов наибольшее число новых ООО и ИП появилось в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.

Наибольшее количество регистраций бизнеса в России в период с июня по август 2023 года пришлось на сферы лизинга и аренды. На них пришлось 65% роста новых регистраций по отношению к лету 2022 года, сообщили в «Деловой среде» (“дочка” Сбербанка).

В топ-3 сфер по числу новых регистраций также вошли пассажирские и грузоперевозки (+62%), реклама (+61%).

«Лидерами по количеству зарегистрированных бизнесов в июне-августе 2023 года стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область», – отметил и.о. гендиректора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

На людей в возрасте от 26 до 35 лет пришлось 28% новых регистраций, на людей в возрасте от 36 до 45 лет – 31%. Нижегородская область стала самым «молодым» регионом – там доля предпринимателей младше 26 лет составила 19%.

Для исследования аналитики проанализировали около 40 тыс. ИП и ООО, открытых с помощью сервиса регистрации бизнеса «Деловой среды».

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