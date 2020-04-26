«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает серию вебинаров для предпринимателей
Организованный проектом «Деловая среда» марафон поддержки предпринимателей #ДЕЛАЙ состоит из серии бесплатных вебинаров для владельцев компаний, маркетологов, психологов и специалистов по продажам. В рамках марафона участники смогут воспользоваться горячей линией и чатом взаимопомощи предпринимателей.
К проекту привлечены более десяти действующих российских предпринимателей и экспертов, среди них:
- Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, со-основатель IRONSTAR и ROSA RU;
- Григорий Аветов, сооснователь и генеральный директор «Мегакампус»;
- Елена Артемьева, директор по аналитике сервиса по поиску и подбору персонала «Работа.ру»;
- Владимир Маринович, акционер Gettaxi, основатель бизнес-школы «ВВЕРХ»;
- Александр Левитас, эксперт по маркетингу.
С помощью вебинаров предприниматели смогут проанализировать свой бизнес, получить комплекс мер по выходу из кризиса, узнают, как трансформировать бизнес-модель, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников.
Марафон продлится до 21 мая. Ознакомиться с расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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