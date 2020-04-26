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«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает серию вебинаров для предпринимателей

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Организованный проектом «Деловая среда» марафон поддержки предпринимателей #ДЕЛАЙ состоит из серии бесплатных вебинаров для владельцев компаний, маркетологов, психологов и специалистов по продажам. В рамках марафона участники смогут воспользоваться горячей линией и чатом взаимопомощи предпринимателей.

«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает серию вебинаров для предпринимателей

К проекту привлечены более десяти действующих российских предпринимателей и экспертов, среди них:

  • Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, со-основатель IRONSTAR и ROSA RU; 
  • Григорий Аветов, сооснователь и генеральный директор «Мегакампус»;
  • Елена Артемьева, директор по аналитике сервиса по поиску и подбору персонала «Работа.ру»; 
  • Владимир Маринович, акционер Gettaxi, основатель бизнес-школы «ВВЕРХ»; 
  • Александр Левитас, эксперт по маркетингу.

С помощью вебинаров предприниматели смогут проанализировать свой бизнес, получить комплекс мер по выходу из кризиса, узнают, как трансформировать бизнес-модель, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников. 


Марафон продлится до 21 мая. Ознакомиться с расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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