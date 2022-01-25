Деловой своп IT-предпринимательниц состоится 29 января

29 января в коворкинге Collider пройдет женский предпринимательский своп. В ходе него у девушек, которые делают бизнес или планируют открыть свое дело, будет возможность обменяться контактами и идеями, договориться о коллаборации между бизнесами и поделиться своим опытом. Участие бесплатное.
В программе:
- открытый микрофон: каждая девушка сможет рассказать о своем деле или поделиться тем, что волнует;
- полезные лекции об управлении и саморазвитии, тьюториалы;
- книжный и канцелярский своп;
- составление таблицы полезных контактов;
- отдых: игристое, корнер с напитками, маркет, мастер-классы и фотозона.
Регистрация — на сайте. Организатор — ZOE. Проект основан в апреле 2021 года Лизой Меркурьевой (продюсер деловых мероприятий, ex-Коммерсантъ конференции, ex-Правительство Москвы) и Алиной Гегамовой (руководитель по коммуникациям в LETA Capital, ex-FinSight Ventures, ex-Вымпелком). ZOE занимается поддержкой работающих женщин, развитием женского лидерства и помогает девушкам развиваться на работе в равных и комфортных условиях.
Фото на обложке: goodluz /
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