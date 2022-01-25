29 января в коворкинге Collider пройдет женский предпринимательский своп. В ходе него у девушек, которые делают бизнес или планируют открыть свое дело, будет возможность обменяться контактами и идеями, договориться о коллаборации между бизнесами и поделиться своим опытом. Участие бесплатное.

Деловой своп IT-предпринимательниц состоится 29 января