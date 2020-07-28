Названы самые популярные города для деловых путешествий

Агентство делового туризма «Аэроклуб» проанализировало бронирования, совершенные представителями бизнеса во втором квартале 2020 года. Исследование показало, какие города стали самыми популярными для командировок, какие авиакомпании перевезли больше всего деловых путешественников во время пандемии и как повлиял изменившийся спрос на стоимость авиаперелетов.

Эксперты выяснили, что во втором квартале 2020 спрос на авиабилеты по России у деловых путешественников составил 11% от объема за аналогичный период прошлого года. Однако в месячном исчислении спрос на командировки начал расти. Так, в июне число авиабилетов, забронированных бизнес-туристами, выросло на 173% по сравнению с маем.

Среди зарубежных направлений в июне наиболее часто деловые путешественники бронировали авиабилеты во Франкфурт, Прагу, Париж, Рим и Вену.

А самыми популярными российскими городами для командировок стали:

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, Новый Уренгой, Уфа, Новосибирск, Краснодар, Нижневартовск, Ростов-на-Дону.

Эксперты зафиксировали рост стоимости авиабилетов по ряду направлений по сравнению с вторым кварталом 2019 года. Например, в Уфу средняя стоимость перелета в одну сторону выросла на 42%, достигнув 12 тысяч рублей за перелет в салоне экономкласса. На 24% выросла средняя цена авиабилетов в Иркутск, на 19% — в Казань и на 18% — в Нижневартовск.

Самыми популярными авиакомпаниями для деловых перелетов по России во втором квартале 2020 года стали «Аэрофлот» и S7. Билетами этих авиаперевозчиков пользовались 39% и 37% россиян. На третьем месте компания Utair с 9%.

Эксперты отметили, что в анализируемый период наиболее часто путешествовали по России сотрудники компаний, работающих в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики. На них приходится 47% всех перелетов.

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