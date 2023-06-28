«Сбер Бизнес Софт» разработал модель прогнозирования спроса на основе AI

«Сбер Бизнес Софт» разработал модель прогнозирования спроса на базе искусственного интеллекта (AI), рассказали в компании.
Модель анализирует данные о продажах и ценах, остатках на складах и у розничных дистрибьюторов, среднем чеке, объемах поставок и утилизируемой продукции. Технология также учитывает сведения о ценах конкурентов, погоде и другой дополнительный контекст.
Как отмечают в компании, модель поможет производству рассчитать загруженность, спланировать объемы поставок сырья и логистику.
Технологию уже внедрил производитель игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо». «Сбер Бизнес Софт» адаптировал модель под специфику производителя. Решение бесшовно интегрируется в компанию и встраивается в бизнес-процессы.
«Сервис определяет оптимальный объем товаров — как в разрезе дистрибьюторов, так в географическом разрезе, в том числе, для разных товарных категорий», — отметили в компании.
Фото на обложке: megaflopp /
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