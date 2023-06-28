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«Сбер Бизнес Софт» разработал модель прогнозирования спроса на основе AI

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Сбер Бизнес Софт» разработал модель прогнозирования спроса на базе искусственного интеллекта (AI), рассказали в компании.

«Сбер Бизнес Софт» разработал модель прогнозирования спроса на основе AI

Модель анализирует данные о продажах и ценах, остатках на складах и у розничных дистрибьюторов, среднем чеке, объемах поставок и утилизируемой продукции. Технология также учитывает сведения о ценах конкурентов, погоде и другой дополнительный контекст.

Как отмечают в компании, модель поможет производству рассчитать загруженность, спланировать объемы поставок сырья и логистику.

Технологию уже внедрил производитель игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо». «Сбер Бизнес Софт» адаптировал модель под специфику производителя. Решение бесшовно интегрируется в компанию и встраивается в бизнес-процессы.

«Сервис определяет оптимальный объем товаров — как в разрезе дистрибьюторов, так в географическом разрезе, в том числе, для разных товарных категорий», — отметили в компании.

Фото на обложке: megaflopp / Shutterstock

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