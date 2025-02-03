В 2024 году спрос на IT-услуги в России вырос на 241% по сравнению с 2023-м. Наибольшей популярностью пользуется разработка ПО на заказ, спрос на которую увеличился на 691%, говорится в исследовании сервиса «Авито услуги», с которым ознакомился RB.RU.

Малый и средний бизнес проявляет наибольший интерес к услугам разработки ПО под ключ, поскольку стремится развивать онлайн-продажи, объяснили динамику аналитики «Авито услуг».

По их информации, существенно вырос интерес к разработке программ на языке программирования Java (+644%), а также к разработке и настройке чат-ботов, включая ChatGPT, и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). «Отечественные компании активно автоматизируют процессы, персонализируют взаимодействие с клиентами и ищут решения для повышения эффективности», — отметили в «Авито».

Руководитель категории «Обучение» в «Авито услугах» Игорь Санников заявил RB.RU, что чат-боты становятся популярными «благодаря растущему спросу на автоматизацию коммуникаций с клиентами и персонализацию обслуживания». CRM-системы позволяют управлять клиентской базой и улучшать сервис, что особенно важно в условиях усиления конкуренции на рынке, добавил эксперт.

Одновременно увеличился интерес россиян к обучению в IT. Спрос на продвинутые курсы увеличился на 95%, а на курсы для начинающих — на 47%. «Увеличение интереса к IT обусловлено не только доступностью обучения новым навыкам, стабильным спросом со стороны работодателей, но и привлекательными условиями труда в этой сфере», — сообщили в компании. Наибольшее внимание к обучению IT-специальностям проявляют жители Нижнего Новгорода (рост спроса на 550% к значениям 2023 года), Тюмени (+500%), Иркутска (+200%), Екатеринбурга (+100%) и Ярославля (+67%).

Санников считает, что спрос на IT-образование растет, поскольку «ускорение технологического прогресса требует от специалистов постоянного получения новых знаний». Спрос также стимулирует цифровизация бизнеса и переход компаний на автоматизированные решения, указал он.

В середине января исследование Best Company Award 2025 от компании Changellenge показало, что «Яндекс» признали лучшей компанией для начала карьеры в сфере IT. В пятерке лидеров также оказались «Альфа-банк», «Т-Банк», «Сбер», VK и «Авито». Самой популярной профессией среди студентов с большим отрывом стал backend-разработчик.