Агентство Demis Group разработало цифровой маркетолог на базе AI

Маркетинговое агентство Demis Group разработало бесплатный цифровой маркетолог Demis AI, рассказали RB.RU в пресс-службе компании. Технология поможет построить маркетинговую стратегию по сегментам, которые компания выделит как ключевые. Разработку представят в сентябре на мероприятии по цифровому маркетингу Neuroconf 2023.

Demis AI формирует предложения по портретам аудитории и предлагает план действий по работе с клиентами. Инструмент хотя и не сможет заменить живого специалиста, но позволит сократить время на создание стратегии от нескольких недель до одного часа.

Также для работы с Demis AI не потребуется целая команда сотрудников — достаточно одного специалиста.

В стратегию от AI-маркетолога Demis AI входят предложения по работе с аудиторией, ценностные предложения, ожидаемый эффект от кампаний и план работ.

По словам директора департамента инновационных разработок Demis Group, цифровой помощник оценит приоритет и ресурсоёмкость различных идей и предложит новые, не самые очевидные решения.

В основу разработки легли маркетинговые фреймворки, благодаря чему пользователь и нейросеть могут выбирать наиболее выгодные сегменты аудитории, чтобы сформировать ценностные предложения, основанные на мотивах и выгодах потребителей.

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