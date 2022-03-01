Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Demo Day акселератора «МКБ Реактор» состоится 16 марта

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 марта пройдет Demo Day акселерационной программы «МКБ Реактор». Команды-финалисты продемонстрируют свои решения в сфере финтеха и смежных отраслей.

Demo Day акселератора «МКБ Реактор» состоится 16 марта

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

«МКБ Реактор» — программа по поиску перспективных технологических проектов при поддержке GenerationS, цель которой — разработать новые технологические сценарии работы с клиентами банка. 

По итогам Demo Day выделят наиболее успешные и запоминающиеся пилотные проекты, а также определят дальнейшие шаги в долгосрочном сотрудничестве с МКБ и дочерними организациями банка.  

Регистрация — на сайте.  

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыт прием заявок в бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт»
  2. 2 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
  3. 3 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  4. 4 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
  5. 5 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2022

SberStudent и Stanford Online

01 марта 2022

Программа развития предпринимательских талантов SberZ

01 марта 2022

Impact Team 2050

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы из-за санкций

Новости

Россию могут покинуть 5 тыс. IT-специалистов

Новости

Лизингодатель самолетов для «Аэрофлота», S7, Azurair и других расторг отношения с Россией

Новости

Россиянам запретили переводить валюту на свои счета в зарубежных банках в ответ на санкции — указ

Списки и рейтинги

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов