Demo Day акселератора «МКБ Реактор» состоится 16 марта

16 марта пройдет Demo Day акселерационной программы «МКБ Реактор». Команды-финалисты продемонстрируют свои решения в сфере финтеха и смежных отраслей.
«МКБ Реактор» — программа по поиску перспективных технологических проектов при поддержке GenerationS, цель которой — разработать новые технологические сценарии работы с клиентами банка.
По итогам Demo Day выделят наиболее успешные и запоминающиеся пилотные проекты, а также определят дальнейшие шаги в долгосрочном сотрудничестве с МКБ и дочерними организациями банка.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: GaudiLab /
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