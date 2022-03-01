Demo Day акселератора «МКБ Реактор» состоится 16 марта

16 марта пройдет Demo Day акселерационной программы «МКБ Реактор». Команды-финалисты продемонстрируют свои решения в сфере финтеха и смежных отраслей.

«МКБ Реактор» — программа по поиску перспективных технологических проектов при поддержке GenerationS, цель которой — разработать новые технологические сценарии работы с клиентами банка.

По итогам Demo Day выделят наиболее успешные и запоминающиеся пилотные проекты, а также определят дальнейшие шаги в долгосрочном сотрудничестве с МКБ и дочерними организациями банка.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock