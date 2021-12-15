Стартапы акселератора «Носороги НТИ» презентуют свои проекты на Demo Day

22 декабря состоится завершающий этап акселерационной программы «Носороги НТИ». Финалисты расскажут о результатах своей работы в сферах IT и TechNet и обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество.
За время программы участники:
- прошли обучение;
- получили обратную связь от предпринимателей и экспертов технологических компаний;
- доработали свои проекты вместе с трекерами и менторами.
Среди проектов, вышедших в финал:
- TrafficData Macro — серверное решение для видеоаналитики в реальном времени для анализа транспортного потока, учета пешеходов, адаптивного регулирования, детекции инцидентов. Включает умный паркинг и другие инструменты интеллектуальных транспортных систем;
- Nord.Online — сервис по автоматизации цепочки процессов торгово-производственных предприятий;
- БИНС — бесплатформенные инерциальные навигационные системы;
- АО «ППМТС Пермснабсбыт» — развитие зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей в РФ;
- «Фэйспасс» — автоматизация процессов регистрации и доступа в объединении с интеллектуальной системой охраны труда, промышленной безопасностью, складской логистикой и охраной;
- ООО «ТрубопроводСпецСтрой» — производство композитных труб и фитингов с внутренним футерованным покрытием;
- Digital Wave — цифровая модель произвольной сыпучей продукции в режиме online при любой динамике внутри склада;
- ООО «Нанотэк» — биоразлагаемые очищающие средства «Спринт» для удаления сложных видов эксплуатационных загрязнений.
Принять участие в Demo Day акселератора приглашают инвесторов, представителей корпораций, игроков венчурного рынка. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Mercigod /
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