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Стартапы акселератора «Носороги НТИ» презентуют свои проекты на Demo Day

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 декабря состоится завершающий этап акселерационной программы «Носороги НТИ». Финалисты расскажут о результатах своей работы в сферах IT и TechNet и обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество.

Стартапы акселератора «Носороги НТИ» презентуют свои проекты на Demo Day

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За время программы участники:

  • прошли обучение;
  • получили обратную связь от предпринимателей и экспертов технологических компаний;
  • доработали свои проекты вместе с трекерами и менторами.

Среди проектов, вышедших в финал:

  • TrafficData Macro — серверное решение для видеоаналитики в реальном времени для анализа транспортного потока, учета пешеходов, адаптивного регулирования, детекции инцидентов. Включает умный паркинг и другие инструменты интеллектуальных транспортных систем;
  • Nord.Online — сервис по автоматизации цепочки процессов торгово-производственных предприятий;
  • БИНС — бесплатформенные инерциальные навигационные системы;
  • АО «ППМТС Пермснабсбыт» — развитие зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей в РФ;
  • «Фэйспасс» — автоматизация процессов регистрации и доступа в объединении с интеллектуальной системой охраны труда, промышленной безопасностью, складской логистикой и охраной;
  • ООО «ТрубопроводСпецСтрой» — производство композитных труб и фитингов с внутренним футерованным покрытием;
  • Digital Wave — цифровая модель произвольной сыпучей продукции в режиме online при любой динамике внутри склада;
  • ООО «Нанотэк» — биоразлагаемые очищающие средства «Спринт» для удаления сложных видов эксплуатационных загрязнений.

Принять участие в Demo Day акселератора приглашают инвесторов, представителей корпораций, игроков венчурного рынка. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Mercigod / Shutterstock

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