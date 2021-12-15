22 декабря состоится завершающий этап акселерационной программы «Носороги НТИ». Финалисты расскажут о результатах своей работы в сферах IT и TechNet и обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество.

Стартапы акселератора «Носороги НТИ» презентуют свои проекты на Demo Day