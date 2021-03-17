Демо-день акселератора МТС состоится 19 марта

Корпоративный акселератор компании МТС проведет Демо день в онлайн-режиме 19 марта. На мероприятии выпускники акселерационной программы представят продукты в области интернета вещей, финансовых технологий и цифровых медицинских решений, а приглашённые эксперты расскажут о своём опыте по выстраиванию B2B продаж решений стартапов.

Первую часть Демо-дня займет панельная дискуссия на тему "Опыт корпораций в выстраивании B2B продаж решений стартапов". На примере успешных кейсов обсудят проблемы и перспективы данного направления, основные бизнес-модели и мотивацию сторон.

В обсуждении примут участие:

Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub

Георгий Джабиев, директор департамента продаж цифровых решений МТС

Алексей Окишев, партнер, член совета директоров PwC в России

Александр Пилипчук, директор по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов Медси

Екатерина Мелькова, руководитель группы развития продуктовых инноваций КРОК

Иван Копытов, Startup Program Microsoft

Андрей Самченко, CEO Fieldbit

Во второй части Демо-дня выпускники акселератора представят проекты, востребованные в бизнес-вертикалях МТС и МЕДСИ. Они расскажут о продуктах, бизнес-показателях, результатах акселерационной программы и планах масштабирования.

Трек IoT:

Ambiot (Москва) – IIoT-платформа для оцифровки систем искусственного освещения предприятий и «умных городов»

ABW Dynamics (Москва) – разработчик AI-решения для транспортной отрасли

CARTAXI (Санкт-Петербург) – сервис оперативного вызова эвакуаторов

SKYTRACKING Security (Москва) – система транспортной безопасности с автоматизированным распознаванием поведения водителя и дорожной ситуации

e-Sensor (Москва) – интеллектуальная платформа для фиксирования аварийных отключений электроэнергии

Трек финансовых технологий:

Seeneco (Москва) – сервис мгновенных B2B-расчетов

Sherpa RPA (Астрахань) – платформа для автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта

Трек цифровых медицинских решений:

MAMA PRO (Минск) – мобильное приложение с контентом по беременности, родам и здоровью ребенка до 3 лет

Skinive (Минск) – виртуальный ИИ-дерматолог

Телемедицинский хаб (Вологда) – система, предназначенная для автоматизации функции сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.