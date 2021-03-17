Демо-день акселератора МТС состоится 19 марта

Корпоративный акселератор компании МТС проведет Демо день в онлайн-режиме 19 марта. На мероприятии выпускники акселерационной программы представят продукты в области интернета вещей, финансовых технологий и цифровых медицинских решений, а приглашённые эксперты расскажут о своём опыте по выстраиванию B2B продаж решений стартапов.
Первую часть Демо-дня займет панельная дискуссия на тему "Опыт корпораций в выстраивании B2B продаж решений стартапов". На примере успешных кейсов обсудят проблемы и перспективы данного направления, основные бизнес-модели и мотивацию сторон.
В обсуждении примут участие:
- Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub
- Георгий Джабиев, директор департамента продаж цифровых решений МТС
- Алексей Окишев, партнер, член совета директоров PwC в России
- Александр Пилипчук, директор по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов Медси
- Екатерина Мелькова, руководитель группы развития продуктовых инноваций КРОК
- Иван Копытов, Startup Program Microsoft
- Андрей Самченко, CEO Fieldbit
Во второй части Демо-дня выпускники акселератора представят проекты, востребованные в бизнес-вертикалях МТС и МЕДСИ. Они расскажут о продуктах, бизнес-показателях, результатах акселерационной программы и планах масштабирования.
Трек IoT:
- Ambiot (Москва) – IIoT-платформа для оцифровки систем искусственного освещения предприятий и «умных городов»
- ABW Dynamics (Москва) – разработчик AI-решения для транспортной отрасли
- CARTAXI (Санкт-Петербург) – сервис оперативного вызова эвакуаторов
- SKYTRACKING Security (Москва) – система транспортной безопасности с автоматизированным распознаванием поведения водителя и дорожной ситуации
- e-Sensor (Москва) – интеллектуальная платформа для фиксирования аварийных отключений электроэнергии
Трек финансовых технологий:
- Seeneco (Москва) – сервис мгновенных B2B-расчетов
- Sherpa RPA (Астрахань) – платформа для автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта
Трек цифровых медицинских решений:
- MAMA PRO (Минск) – мобильное приложение с контентом по беременности, родам и здоровью ребенка до 3 лет
- Skinive (Минск) – виртуальный ИИ-дерматолог
- Телемедицинский хаб (Вологда) – система, предназначенная для автоматизации функции сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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