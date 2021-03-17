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Демо-день акселератора МТС состоится 19 марта

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

редактор

Полина Есакова

Корпоративный акселератор компании МТС проведет Демо день в онлайн-режиме 19 марта. На мероприятии выпускники акселерационной программы представят продукты в области интернета вещей, финансовых технологий и цифровых медицинских решений, а приглашённые эксперты расскажут о своём опыте по выстраиванию B2B продаж решений стартапов.

Демо-день акселератора МТС состоится 19 марта

Первую часть Демо-дня займет панельная дискуссия на тему "Опыт корпораций в выстраивании B2B продаж решений стартапов". На примере успешных кейсов обсудят проблемы и перспективы данного направления, основные бизнес-модели и мотивацию сторон.

В обсуждении примут участие:

  • Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub
  • Георгий Джабиев, директор департамента продаж цифровых решений МТС
  • Алексей Окишев, партнер, член совета директоров PwC в России
  • Александр Пилипчук, директор по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов Медси
  • Екатерина Мелькова, руководитель группы развития продуктовых инноваций КРОК
  • Иван Копытов, Startup Program Microsoft
  •  Андрей Самченко, CEO Fieldbit

Во второй части Демо-дня выпускники акселератора представят проекты, востребованные в бизнес-вертикалях МТС и МЕДСИ. Они расскажут о продуктах, бизнес-показателях, результатах акселерационной программы и планах масштабирования.  

Трек IoT:

  • Ambiot (Москва)  – IIoT-платформа для оцифровки систем искусственного освещения предприятий и «умных городов»
  • ABW Dynamics (Москва) – разработчик AI-решения для транспортной отрасли
  • CARTAXI (Санкт-Петербург) – сервис оперативного вызова эвакуаторов
  • SKYTRACKING Security (Москва) – система транспортной безопасности с автоматизированным распознаванием поведения водителя и дорожной ситуации
  • e-Sensor (Москва) – интеллектуальная платформа для фиксирования аварийных отключений электроэнергии

Трек финансовых технологий:

  • Seeneco (Москва) – сервис мгновенных B2B-расчетов 
  • Sherpa RPA (Астрахань)  – платформа для автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта

Трек цифровых медицинских решений:

  • MAMA PRO (Минск) – мобильное приложение с контентом по беременности, родам и здоровью ребенка до 3 лет
  • Skinive (Минск) – виртуальный ИИ-дерматолог
  • Телемедицинский хаб (Вологда) – система, предназначенная для автоматизации функции сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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