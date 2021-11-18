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B2B-компании презентуют свои решения на демо-дне Global Partners Program

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 декабря 2021 года состоится демо-день программы экспортной акселерации Global Partners Program акселератора GenerationS. Мероприятие пройдет в гибридном формате.

B2B-компании презентуют свои решения на демо-дне Global Partners Program

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Участники программы, которая стартовала в июле 2021 года, расскажут о своих результатах, продуктах, клиентах, показателях бизнеса и планах на будущее. Среди них:

  • IntellectDialog — платформа мессенджер-маркетинга с искусственным интеллектом;
  • Droneport — разработчик дронопорта HIVE для регулярного автономного мониторинга объектов, а также программного обеспечения для комплексного управления полетной миссией и анализа ее результатов;
  • KPBS — инструмент KPBS SCM Forecast. Решение для планирования и расчета стоимости логистических затрат;
  • GoodWAN — удаленный мониторинг любого актива на расстоянии до 100 км с фиксированием событий;
  • ECAMIR/ POSADI LES — калькулятор углеродного следа;
  • Orient Systems — производство высокоточных спутниковых навигационных приемников и телекоммуникационных устройств для автоматизации горнодобывающей, строительной и сельскохозяйственной техники, беспилотных транспортных средств, для гидрографических, геологических и геодезических изысканий;
  • Lossew LLC, Research&Production Company — производство светодиодной светотехники для автомобилей, медицинских, строительных, военных и домашних нужд;
  • BINOLOGY — комплекс решений для городской среды, обеспечивающих эффективный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) в местах образования и управление процессами сбора и вывоза отходов и вторичного сырья;
  • Ronavi Robotics — логистический робот как сервис;
  • DIPA — мультиязычная корпоративная цифровая диалоговая платформа на базе нейросетей и искусственного интеллекта;
  • MOBIN — разработка и внедрение мобильных решений для проведения регулярного мониторинга технического состояния оборудования, зданий и сооружений;
  • SunProtein — производство и реализация альтернативного источника белка из подсолнечника;
  • ILS (Intelogis) — онлайн-сервис планирования и контроля маршрутов транспортной доставки;
  • BRIO MRS — комплексное решение для визуализации информационной модели здания (BIM) в целях контроля качества и прогресса строительно-монтажных работ;
  • Ecolight — разработка микропроцессорных устройств с отличным алгоритмом, которые обеспечивают максимальную защиту от искрения в сети на расстояниях до 80 метров с гарантией;
  • ClimateGuard — платформа комплексного мониторинга климата, позволяющая собирать данные о любых параметрах среды в любом сочетании практически в любых условиях;
  • OKO — разработка и коммерциализация инновационной системы контроля бдительности для промышленности;
  • COGSYS (Promobot) — разработчик фреймворка для обучения нейронных сетей (BRAIN 2);
  • Warden Machinery — отечественное предприятие по разработке и интеграции промышленных решений на основе машинного зрения.

После презентаций запланирован нетворкинг, где гости смогут пообщаться с основателями компаний и партнерами GenerationS. Подробная информация о программе — на сайте.

Фото на обложке: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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