B2B-компании презентуют свои решения на демо-дне Global Partners Program

Участники программы, которая стартовала в июле 2021 года, расскажут о своих результатах, продуктах, клиентах, показателях бизнеса и планах на будущее. Среди них:

IntellectDialog — платформа мессенджер-маркетинга с искусственным интеллектом;

Droneport — разработчик дронопорта HIVE для регулярного автономного мониторинга объектов, а также программного обеспечения для комплексного управления полетной миссией и анализа ее результатов;

KPBS — инструмент KPBS SCM Forecast. Решение для планирования и расчета стоимости логистических затрат;

GoodWAN — удаленный мониторинг любого актива на расстоянии до 100 км с фиксированием событий;

ECAMIR/ POSADI LES — калькулятор углеродного следа;

Orient Systems — производство высокоточных спутниковых навигационных приемников и телекоммуникационных устройств для автоматизации горнодобывающей, строительной и сельскохозяйственной техники, беспилотных транспортных средств, для гидрографических, геологических и геодезических изысканий;

Lossew LLC, Research&Production Company — производство светодиодной светотехники для автомобилей, медицинских, строительных, военных и домашних нужд;

BINOLOGY — комплекс решений для городской среды, обеспечивающих эффективный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) в местах образования и управление процессами сбора и вывоза отходов и вторичного сырья;

Ronavi Robotics — логистический робот как сервис;

DIPA — мультиязычная корпоративная цифровая диалоговая платформа на базе нейросетей и искусственного интеллекта;

MOBIN — разработка и внедрение мобильных решений для проведения регулярного мониторинга технического состояния оборудования, зданий и сооружений;

SunProtein — производство и реализация альтернативного источника белка из подсолнечника;

ILS (Intelogis) — онлайн-сервис планирования и контроля маршрутов транспортной доставки;

BRIO MRS — комплексное решение для визуализации информационной модели здания (BIM) в целях контроля качества и прогресса строительно-монтажных работ;

Ecolight — разработка микропроцессорных устройств с отличным алгоритмом, которые обеспечивают максимальную защиту от искрения в сети на расстояниях до 80 метров с гарантией;

ClimateGuard — платформа комплексного мониторинга климата, позволяющая собирать данные о любых параметрах среды в любом сочетании практически в любых условиях;

OKO — разработка и коммерциализация инновационной системы контроля бдительности для промышленности;

COGSYS (Promobot) — разработчик фреймворка для обучения нейронных сетей (BRAIN 2);

Warden Machinery — отечественное предприятие по разработке и интеграции промышленных решений на основе машинного зрения.

После презентаций запланирован нетворкинг, где гости смогут пообщаться с основателями компаний и партнерами GenerationS. Подробная информация о программе — на сайте.