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Демо-день акселератора «КРОК» пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18 февраля пройдет Demo Lucky Day — демо-день проектов, которые прошли акселератор «КРОК» и интегрировали свои решения в бизнес компании. Гостей ждут 11 пятиминутных питчей и ответы на вопросы. Мероприятие бесплатное и пройдет в онлайн-формате.

Демо-день акселератора «КРОК» пройдет онлайн

Основатели компаний-финалистов расскажут о своих продуктах и о том, как внедряли технологии в нефтяной и газовой промышленности, сферах финансов, страхования, ритейла, FMCG, телекоммуникаций и других отраслях. После каждого питча участники смогут задать вопросы.

Программа:

  • 17:00 — 17:15. Сбор гостей, интервью с экспертом рынка.
  • 17:15 — 18:45. Питч-сессия стартапов.
  • 18:45 — 19:15. Сбор обратной связи, ответы на вопросы, нетворкинг с коллегами и командой акселератора.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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