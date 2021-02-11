Демо-день акселератора «КРОК» пройдет онлайн

18 февраля пройдет Demo Lucky Day — демо-день проектов, которые прошли акселератор «КРОК» и интегрировали свои решения в бизнес компании. Гостей ждут 11 пятиминутных питчей и ответы на вопросы. Мероприятие бесплатное и пройдет в онлайн-формате.

Основатели компаний-финалистов расскажут о своих продуктах и о том, как внедряли технологии в нефтяной и газовой промышленности, сферах финансов, страхования, ритейла, FMCG, телекоммуникаций и других отраслях. После каждого питча участники смогут задать вопросы.

Программа:

17:00 — 17:15. Сбор гостей, интервью с экспертом рынка.

17:15 — 18:45. Питч-сессия стартапов.

18:45 — 19:15. Сбор обратной связи, ответы на вопросы, нетворкинг с коллегами и командой акселератора.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock