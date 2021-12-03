На демо-дне акселератора Muiv.Lab выберут лучший стартап

10 декабря 2021 года состоится демо-день акселератора Московского университета им. С.Ю. Витте Muiv.Lab, на котором выступят 15 стартапов. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций и проекты, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора.

Мероприятие пройдет в формате питч-сессии. В течение нескольких минут командам предстоит рассказать о своем продукте, достижениях за время акселерации и своих планах. Инвесторы и заказчики смогут познакомиться с перспективными финалистами и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Лучший проект получит до 500 тысяч рублей в качестве гранта от Moscow Seed Fund, а также возможность привлечения до 3 млн рублей инвестиций непосредственно от Muiv.Lab.

Демо-день пройдет в онлайн-формате с трансляцией на YouTube. Регистрация — на сайте.