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На демо-дне акселератора Muiv.Lab выберут лучший стартап

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 декабря 2021 года состоится демо-день акселератора Московского университета им. С.Ю. Витте Muiv.Lab, на котором выступят 15 стартапов. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций и проекты, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора.

На демо-дне акселератора Muiv.Lab выберут лучший стартап

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Мероприятие пройдет в формате питч-сессии. В течение нескольких минут командам предстоит рассказать о своем продукте, достижениях за время акселерации и своих планах. Инвесторы и заказчики смогут познакомиться с перспективными финалистами и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Лучший проект получит до 500 тысяч рублей в качестве гранта от Moscow Seed Fund, а также возможность привлечения до 3 млн рублей инвестиций непосредственно от Muiv.Lab.

Демо-день пройдет в онлайн-формате с трансляцией на YouTube. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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