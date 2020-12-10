На демо-дне программы Game Innovators выберут лучшие проекты игровой индустрии

10 декабря состоится Demo Day Game Innovators, где околоигровые и киберспортивные стартапы, геймдев-студии и команды разработки презентуют свои инновационные проекты в сфере игр. Победители получат предложения по сотрудничеству с партнёрами и издателями, а также инвестиции от венчурных фондов.
В финале сойдутся 20 проектов. Например:
- RU77 from MiroWin — VR-игра о перестройке, криминале и 90-х годах в СНГ через призму киберпанка;
- The Epic — сюжетная OpenWorld, Skill-Driven ARPG в переосмысленном мире русских сказок, повествующая историю видовой сегрегации, переросшей в классовую и религиозную войну;
- mPRO — игровой симулятор для врача (медицинский квест), в котором пользователь проходит разные сценарии взаимодействия с виртуальным пациентом.
Программа Game Innovators стартовала 5 ноября в онлайн-формате. Организатор — Фонд «Московский инновационный кластер». Проект поддержали Startech.vc, «Билайн», Mail.Ru Group, Wargaming и ESforce.
Нам удалось собрать много лидеров индустрии, которые поделились своей экспертизой с участниками Game Innovators. Программа однозначно прошла удачно, мы продолжим следить за успехами участников в масштабировании на локальном и глобальном рынках.
Зарегистрироваться на Demo Day Game Innovators можно на сайте.
Фото на обложке: Parilov/shutterstock.com
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