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На демо-дне программы Game Innovators выберут лучшие проекты игровой индустрии

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

10 декабря состоится Demo Day Game Innovators, где околоигровые и киберспортивные стартапы, геймдев-студии и команды разработки презентуют свои инновационные проекты в сфере игр. Победители получат предложения по сотрудничеству с партнёрами и издателями, а также инвестиции от венчурных фондов.

На демо-дне программы Game Innovators выберут лучшие проекты игровой индустрии

В финале сойдутся 20 проектов. Например:

  • RU77 from MiroWin — VR-игра о перестройке, криминале и 90-х годах в СНГ через призму киберпанка;
  • The Epic — сюжетная OpenWorld, Skill-Driven ARPG в переосмысленном мире русских сказок, повествующая историю видовой сегрегации, переросшей в классовую и религиозную войну;
  • mPRO — игровой симулятор для врача (медицинский квест), в котором пользователь проходит разные сценарии взаимодействия с виртуальным пациентом. 

Программа Game Innovators стартовала 5 ноября в онлайн-формате. Организатор — Фонд «Московский инновационный кластер». Проект поддержали Startech.vc, «Билайн», Mail.Ru Group, Wargaming и ESforce.

Нам удалось собрать много лидеров индустрии, которые поделились своей экспертизой с участниками Game Innovators. Программа однозначно прошла удачно, мы продолжим следить за успехами участников в масштабировании на локальном и глобальном рынках.
Владислав Здоренко, сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор и идеолог развития инновационной экосистемы в России

Зарегистрироваться на Demo Day Game Innovators можно на сайте

Фото на обложке: Parilov/shutterstock.com

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