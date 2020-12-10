10 декабря состоится Demo Day Game Innovators, где околоигровые и киберспортивные стартапы, геймдев-студии и команды разработки презентуют свои инновационные проекты в сфере игр. Победители получат предложения по сотрудничеству с партнёрами и издателями, а также инвестиции от венчурных фондов.

На демо-дне программы Game Innovators выберут лучшие проекты игровой индустрии