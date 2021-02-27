«Демократичный дизайн»: ИКЕА предложила 170 дизайн-проектов для экономного обустройства квартир

На онлайн-платформе «Квартиротека» от ИКЕА, где собраны сотни проектов для типовых российских квартир, появилась специальная навигация «Демократичный дизайн» . С помощью одноименного фильтра и стикера можно найти 170 бесплатных дизайн-проектов, позволяющих экономно обустроить дом, рассказали RB.ru в ИКЕА.

Отмечается, что сервис поможет упростить поиск и визуально обозначить рамки бюджета.

Так, навигацией «Демократичный дизайн» были объединены дизайн-проекты для 12 типовых российских квартир.

Сервис предлагает разные варианты обстановки для гостиной, спальни, детской комнаты, кухни, прихожей и балкона. Всего — более 80 помещений.

По заявлению компании, ИКЕА продолжит расширять «Квартиротеку». Будут добавлены как новые дизайн-проекты, так и типовые планировки квартир.

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