Конференцию «День бренда» можно будет смотреть онлайн

13 октября состоится конференция «День бренда. What’s next?», посвященная проблемам индустрии рекламы и маркетинга во время пандемии. Онлайн-трансляцию мероприятия могут посмотреть все желающие.

В программе обсуждение следующих тем:



возвращение рекламного рынка к докризисному уровню;

развитие сферы AdTech;

кейсы рекламных и маркетинговых коммуникаций;

инвестиции корпораций в стартапы;

использование данных для оценки кампаний и т.д.

Среди спикеров:

Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд»;

Руслан Тагиев, генеральный директор компании Mediascope;

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка;

Мария Донских, генеральный директор Dentsu Aegis Network;

Маргарита Молодых, старший директор по маркетингу PepsiCo в России;

Сергей Гончаров, генеральный директор сети «Пятерочка» (X5 Retail Group);

Олег Мамаев, директор по маркетингу газированных напитков Coca-Cola в России и другие специалисты.

Офлайн-мероприятие пройдет в Москве в «Цифровом деловом пространстве». Трансляцию можно посмотреть на сайте конференции и издания AdIndex, а также на странице AdIndex в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробности можно по ссылке.



Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock