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Конференцию «День бренда» можно будет смотреть онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

13 октября состоится конференция «День бренда. What’s next?», посвященная проблемам индустрии рекламы и маркетинга во время пандемии. Онлайн-трансляцию мероприятия могут посмотреть все желающие.

Конференцию «День бренда» можно будет смотреть онлайн

В программе обсуждение следующих тем:

  • возвращение рекламного рынка к докризисному уровню;
  • развитие сферы AdTech;
  • кейсы рекламных и маркетинговых коммуникаций;
  • инвестиции корпораций в стартапы;
  • использование данных для оценки кампаний и т.д.

Среди спикеров:

  • Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд»;
  • Руслан Тагиев, генеральный директор компании Mediascope;
  • Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка;
  • Мария Донских, генеральный директор Dentsu Aegis Network;
  • Маргарита Молодых, старший директор по маркетингу PepsiCo в России;
  • Сергей Гончаров, генеральный директор сети «Пятерочка» (X5 Retail Group);
  • Олег Мамаев, директор по маркетингу газированных напитков Coca-Cola в России и другие специалисты.

Офлайн-мероприятие пройдет в Москве в «Цифровом деловом пространстве». Трансляцию можно посмотреть на сайте конференции и издания AdIndex, а также на странице AdIndex в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробности можно по ссылке.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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