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Конференцию «День бренда» можно будет смотреть онлайн
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Евгения Хрисанфова
13 октября состоится конференция «День бренда. What’s next?», посвященная проблемам индустрии рекламы и маркетинга во время пандемии. Онлайн-трансляцию мероприятия могут посмотреть все желающие.
Конференцию «День бренда» можно будет смотреть онлайнЕвгения Хрисанфова
В программе обсуждение следующих тем:
- возвращение рекламного рынка к докризисному уровню;
- развитие сферы AdTech;
- кейсы рекламных и маркетинговых коммуникаций;
- инвестиции корпораций в стартапы;
- использование данных для оценки кампаний и т.д.
Среди спикеров:
- Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд»;
- Руслан Тагиев, генеральный директор компании Mediascope;
- Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка;
- Мария Донских, генеральный директор Dentsu Aegis Network;
- Маргарита Молодых, старший директор по маркетингу PepsiCo в России;
- Сергей Гончаров, генеральный директор сети «Пятерочка» (X5 Retail Group);
- Олег Мамаев, директор по маркетингу газированных напитков Coca-Cola в России и другие специалисты.
Офлайн-мероприятие пройдет в Москве в «Цифровом деловом пространстве». Трансляцию можно посмотреть на сайте конференции и издания AdIndex, а также на странице AdIndex в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробности можно по ссылке.
Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock
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